Москва, 12 сентября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв выразил соболезнования семье и коллегам ушедшего из жизни журналиста Николая Сванидзе и отметил его вклад в развитие российской журналистики.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Николай Сванидзе

«Можно сказать, что Николай Сванидзе внёс значительный вклад в развитие российского телевидения, российской журналистики», — сказал Соловьёв в беседе с «РИА Новости».

По словам главы СЖР, Сванидзе запомнился как интеллигентный и образованный человек с хорошим чувством юмора.

Он также добавил, что не разделял многие взгляды журналиста. Но, несмотря на это, Сванидзе всегда уверенно находился в определённом либеральном лагере, заключил Соловьёв.

Ранее стало известно, что в Москве в возрасте 69 лет ушёл из жизни журналист Николай Сванидзе. У него диагностировали пневмонию. Медики приехали по вызову к нему домой, однако спасти журналиста не удалось.

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Он был советским и российским журналистом, а также общественным деятелем. Работать на российском телевидении Сванидзе начал в 1991 году.

Тогда он подготавливал закадровые комментарии для телепрограммы «Вести». Помимо этого, вёл ряд программ на российском телевидении и радио. Так, с 1996 по 2007 год он был ведущим аналитической программы «Зеркало». Сванидзе входил в президиум Союза журналистов Москвы.