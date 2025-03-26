Киев, 26 марта, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно заявила о подозрении телеведущего и журналиста Владимира Соловьева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства.

Pavel Kashaev/Global Look Press Владимир Соловьев

Ведомство в своем Telegram-канале проинформировало, что Соловьева обвиняют сразу по пяти статьям уголовного кодекса: посягательство на территориальную целостность Украины, геноцид, поддержка конфликта и «глорификация» (прославление) представителей ВС РФ, пропаганда войны и действия, направленные на захват госвласти.

По данным спецслужбы, Соловьев является «одним из главных рупоров Кремля» и выступает в поддержку спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта СБУ предъявила заочные обвинения по трем уголовным статьям российскому телеведущему и гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову.

Ранее, 4 марта украинская спецслужба предъявила обвинения российскому актеру Ивану Охлобыстину за поддержку армии России и специальной военной операции. Более того, украинское ведомство заочно обвинило в этом же российского певца Григория Лепса.

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