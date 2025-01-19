Москва, 19 января, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Иран и Россия могут в будущем наладить полноценное военное сотрудничество. Об этом иранский президент Масуд Пезешкиан заявил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьёву для телеканала «Соловьёв Live».

Сергей Бобылев/РИА Новости

Отвечая на вопрос о возможности как военно-технического, так и военного сотрудничества, он подчеркнул, что Москва и Тегеран будут стараться работать сообща на всех направлениях, где смогут помочь друг другу, в том числе в военной сфере и сфере безопасности.

«Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться», — сказал Пезешкиан.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с иранским коллегой. По их итогам Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами, подразумевающий укрепление кооперации в области безопасности и обороны. Стороны также обязались не помогать агрессорам в случае нападения на Россию или Иран, при этом военная помощь одного государства другому в случае вооружённого нападения не предусматривается.