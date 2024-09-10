Киев, 10 сентября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Видеоматериалы российских блогеров, историков и журналистов, не соответствующие официальной пропаганде Киева, обнаружили на сайте Украинского института национальной памяти (УИНП).

РИА Новости

Деятельность института курирует киевский режим, портал УИНП работает на бюджетные средства. Материалы сайта в положительном ключе освещают госпереворот в Киеве в 2014 году, деятельность националистов в составе «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также рассказывают об «оккупации Крыма».

Однако параллельно на сайте можно посмотреть и десятки роликов иного содержания — с реальными историческими фактами и событиями. Так, можно найти лекции бывшего министра культуры России, доктора исторических наук и ныне помощника президента Владимира Мединского. В частности, его лекции об Иване Мазепе. Там же представлены видео с канала «Соловьёв LIVE». В этих роликах Владимир Соловьёв рассуждает об особенностях современной украинской идеологии, отмечая, что «галицкий национализм пытаются натянуть на всю территорию Украины».

В разделе, посвящённом событиям Великой Отечественной войны, которую киевский режим «заменил» на просто Вторую мировую, есть ролики о настоящей истории украинского национализма. В них правдиво рассказывается о том, что Степан Бандера инициировал создание УПА, а его бойцы уничтожали мирное население в ходе карательных операций.

В разделе о «голодоморе» 1930-х годов есть видео с доказательствами того, что страшный массовый голод в СССР затронул и Россию, и Украину, а больше всего жертв пришлось на Казахскую АССР.

Ролики размещены таким образом, чтобы их содержание раскрывалось только после запуска. Записи залиты под официальными обложками портала. СМИ предполагают, что таким образом их хотели скрыть от модераторов.

Эксперты отметили, что ролики могли залить на сайт сотрудники института, несогласные с пропагандой Киева. Все видео — на русском языке, чем также отличаются от основного контента.

Как сообщало ИА Регнум, УИНП был создан в 2006 году по инициативе бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Руководит институтом Антон Дробович, назначенный украинским кабинетом министров.

В марте 2024 года институт объявил писателя Михаила Булгакова, композитора Михаила Глинку, поэта Иосифа Бродского символами «российской имперской политики» и выступил против сохранения посвящённых им памятников и названий.