Москва, 12 февраля, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв получил звание мастера спорта по практической стрельбе. Официальный документ был вручен ему сегодня министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Владимир Соловьев

«Поздравляю Владимира Соловьёва с присвоением звания Мастер спорта России по практической стрельбе», — подписал фото Дегтярёв в Telegram-канале «Пулемет Дегтярёва».

Владимир Соловьёв — журналист и ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» и интернет-программы «Соловьёв Live». Он также является лауреатом многочисленных наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005) и медаль «За трудовую доблесть» (2009). В 2015 году Соловьёв был удостоен Золотой медали имени Н. М. Карамзина Российской академии наук.