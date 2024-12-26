Москва, 26 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Тысячу беспилотников «Бумеранг» сделают в Москве. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале теле — и радиоведущий Владимир Соловьев, чей фонд организовал сбор средств.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Благодаря вашей невероятной поддержке мы не просто достигли цели — 100 миллионов рублей на создание армии из 1000 беспилотников «Бумеранг» — мы сделали это досрочно!», — написал Соловьев. Он подчеркнул, что это вклад в безопасность бойцов, в их жизни, в их победы.

Соловьев добавил, что даже после достижения цели важно продолжать сбор. «Дополнительные средства позволят нам усилить поддержку, увеличить количество дронов и обеспечить их эксплуатацию на передовой», — отметил ведущий.

Помимо беспилотников, фонд Владимира Соловьева организовывает передачу бойцам снайперских комплексов, средств связи, тепловизоров, прицелов и другого необходимого снаряжения.