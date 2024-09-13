Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Учредители авиакомпании «Витязь-Аэро» в связи с крушением вертолёта Ми-8 на Камчатке приняли решение об увольнении генерального директора и замдиректора по лётной работе. Об этом сообщил 13 сентября губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ми-8Т

Глава региона подчеркнул, что нужно сделать выводы после крушения, досконально разобраться в причинах и обстоятельствах авиакатастрофы.

«Генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин уволен со своего поста. Также принято решение о снятии с должности заместителя генерального директора по лётной работе Дмитрия Задирея», — информировал Владимир Солодов.

Губернатор заверил, что специалисты занимаются расследованием и нужно дождаться официальных данных.

Как сообщало ИА Регнум, более 100 судебных экспертиз было назначено по факту крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае. Также следователи изучат изъятые технические устройства, носители и документы на вертолёт.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краёв, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). В качестве основных версий авиакатастрофы рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Специалисты Росавиации начали проверку деятельности авиакомпании «Витязь-Аэро», владевшей воздушным судном. Основное внимание уделят подготовке лётных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны после катастрофы 2021 года, когда вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Курильском озере.

7 сентября сообщалось, что бортовые самописцы (чёрные ящики) воздушного судна находятся в удовлетворительном состоянии, в ближайшее время их доставят в Москву.