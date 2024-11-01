Москва, 1 ноября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Журналист Юрий Подоляка 1 ноября заявил, что блогера Юлию Витязеву (Лозанову) уволили из проекта из «Соловьев Life».

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он назвал Лозанову «человеком ниоткуда» и рассказал, что давно следит за её деятельностью. Во словам Подоляки, его поражает в ней способность ссориться со всеми и «неуклюжесть» в высказываниях.

«Причём эта неуклюжесть почему-то почти всегда была в информационном плане на руку противнику (странно, что ФСБ до сих пор не обратило на это внимание)», — написал Подоляка в своём Telegram-канале.

Он опубликовал скрин Лозановой от 31 октября, в котором упоминается ситуация в Курской области. По мнению Подоляки, Витязева под видом того, что старается этим высказыванием помочь стране, в реальности подрывает доверие к власти ик президенту. Такой пост может вызвать волну возмущения.

«И я очень рад был вчера узнать, что это недоразумение также уже не является частью команды «Соловьев Life» (выгнали и оттуда)», — сообщил Подоляка.

Пост Витязевой, скрин которого опубликовал Подоляка, к настоящему моменту удалён.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее заявлял о важности информационной работы в ходе освещения специальной военной операции. Он назвал её одним из самых важных боевых участков и призвал журналистов, в том числе военкоров, не поддаваться соблазну ставить частные интересы выше государственных.