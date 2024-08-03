Материалы с тегом «Владимир Легойда»
Легойда назвал скандальное открытие Олимпиады прорывом за флажки культуры
Церемония открытия Олимпиады в Париже, вызвавшая возмущение во многих странах мира, стала резким прорывом за флажки, когда-то установленные европейской культурой. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир...
новость часа
3 августа 2024
Легойда высказался о скандале с трансгендером в женском боксе на Олимпиаде
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда высказал своё мнение относительно скандала на Олимпийских играх в Париже, где до женских соревнований допустили двух трансгендеров. Так, накануне, 1 августа, итальянская боксёрша...
2 августа 2024