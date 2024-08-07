Москва, 7 августа, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл хорошо информирован относительно ситуации с мигрантами в России и, говоря об этом, имел в виду, что приезжающие работать в РФ иностранцы должны уважать нашу культуру, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Сергей Гунеев/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Ранее патриарх достаточно резко высказался по вопросу незаконной миграции в России. Так, в октябре прошлого года он отметил, что прибывающие в Россию трудовые мигранты не становятся для россиян близкими «ни по вере, ни по культуре». Также патриарх счёл ошибкой привлечение огромного количества таких людей ради дешёвой рабочей силы.

Легойда отметил, что относительно мигрантского вопроса патриарх Кирилл получает информацию из разных источников, документов, правок и сводок.

«У него довольно большой круг общения. У него очень большой жизненный опыт разных стран. И опыт жизни в Советском Союзе, и дедушка и папа исповедники, прошедшие лагеря. Богатейшая и сложнейшая биография в этом смысле», — сказал Легойда, объясняя, на основе чего патриарх рассуждает о теме мигрантов.

Владимир Легойда также указал, что главу Русской православной церкви очень заботит этот вопрос, особенно в попытках некоторых связать тему с религиозными аспектами.

«Он говорил, что речь идёт не об исламе. У нас есть богатейшие традиции совместной жизни с мусульманами на территории нашей страны. Это не пиаровская совершенно фраза. Я представляю картину в разных странах и в разных частях света. Могу сказать, что миру есть чему поучиться. У нас есть опыт, он не безукоризненный… Но тем не менее это опыт и советского времени, и не только советского, очень дорогой для нас, для всех людей разных религий, которые мы сегодня называем традиционными религиями страны», — сказал председатель Синодального отдела.

Он подчеркнул, что патриарх говорил о людях, которые приезжают в Россию работать, и о том, что они должны безусловно уважать культуру, людей, законы, правила, знать язык. И, несмотря на то, что после этого на патриарха Кирилла обрушилось немало критики, его это не напугало.

«Мне кажется, что он мало чего боится. У меня как-то патриарх и страх находятся в разных смысловых полях», — добавил Владимир Легойда.

Полное интервью Владимира Легойды читайте на сайте ИА Регнум.