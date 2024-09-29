Москва, 29 сентября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Не следует сталкивать науку и религию, острота проблемы в виде преподавания теории Дарвина в школах создана искусственно, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда 29 сентября.

ИА Регнум

«Вопрос — зачем сталкивать науку и религию, зачем их смешивать? Представление о неизбежном конфликте науки и религии ложное, многие научные подходы могут сочетаться с религиозными убеждениями. Вопрос нужно ставить не о запрете преподавания тех или иных теорий и концепций, а о представлении о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся лишь к научному. Поэтому я сожалею о некоторых высказываниях, которые прозвучали и от людей православных», — сказал Легойда.

Бывший премьер-министр Чеченской Республики и экс-мэр Грозного Муслим Хучиев ранее предложил министру просвещения России Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Данная теория, по мнению Хучиева, ошибочна, а также идёт вразрез с религией.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечеству нужно быть религиозным, чтобы остаться счастливым и выжить на фоне бурного развития технологий. Предстоятель РПЦ отметил, что внедрение ИИ может привести к колоссальному технологическому прорыву и созданию машин и механизмов, которые сегодня нельзя и представить. Однако они могут как служить на благо человека, так и нести для него колоссальную угрозу подобно атомной бомбе.