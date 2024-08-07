Москва, 7 августа, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Лишение сана священников и запреты на служение происходят по разным причинам, поэтому каждый случай якобы лишения сана за отказ молиться о победе стоит рассматривать в отдельности, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

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Так, с начала спецоперации СМИ писали о нескольких случаях, когда священнослужители лишались сана, потому что отказывались читать молитву за победу. Как объяснил Легойда, дело не в том, что они отказались читать именно эту молитву, а в том, что есть правила, и подобные последствия были бы возможны при отказе читать и любую другую молитву.

«Во-первых, это не совсем так, и надо каждую ситуацию рассматривать в отдельности. Дело же в том, что вот, если бы они другую молитву не читали, им бы ничего не было. Есть молитва, она, на мой взгляд, очень такая глубокая и важная. И есть понятие церковной дисциплины, есть понятие канонических прещений, где всегда чётко ясно, что за что. В нашей современной Русской церкви это может быть действительно запрет на служение, лишение сана, другие канонические прещения», — сказал он.

Владимир Легойда отметил, что прещения происходят по разным причинам, поэтому сложно обобщать разные случаи.

«Были ли случаи, когда священники подвергались прещениям за то, что они отказывались читать молитву? Да, конечно… Может быть, не все знают, но священник так же, как военный, даёт присягу. Есть такая ставленническая присяга, священническая присяга при рукоположении. И если он от неё отступает, (прещение) неизбежно», — заключил Легойда.

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