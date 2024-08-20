Москва, 20 августа, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Принятие закона о фактическом запрете Украинской православной церкви (Московского патриархата) приведёт к актам массового насилия в отношении верующих. Об этом 20 августа заявил глава Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Петр Сивков/ТАСС

Он отметил, что этот беззаконный акт является грубейшим нарушением представлений о свободе совести и правах человека и создаёт правовую базу для тотальной ликвидации приходов канонической УПЦ.

«Реализация этого решения приведёт к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», — написал Легойда в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. Закон поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах, он вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что закон о фактическом запрете УПЦ попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы и обеспечивает возможность широкого развёртывания антицерковных гонений со стороны киевского режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 августа назвала поддержавших запрет УПЦ на Украине сатанистами.

Обозреватель ИА Регнум Владислав Совин отмечал, что спасти православие на Украине в нынешней ситуации может лишь победа России. В уничтожении УПЦ, по его мнению, заинтересована глобалистская машина, стремящаяся оборвать все, в том числе и духовные, связи между Россией и Украиной.