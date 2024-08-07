Москва, 7 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Значение иконы «Троица» Андрея Рублёва огромно для Руси, и хотя её возвращение из музея в Троице-Сергиеву лавру напрямую не связано с проведением спецоперации, одно не исключает другого. Об этом рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

РИА Новости/Алексей Никольский

Марина ахмедова обратила внимание на то, что икону перевехли из Третьяковской галереи в монастырь и сделали доступной для моления прихожан именно в непростое для России время, в момент ведения страной боевых действий.

Легойда напомнил, что решение принималось патриархом Кириллом и президентом Владимиром Путиным с учётом понимания происходящего и стремления верующих обрести святыню.

«Я бы каким-то локальным, даже очень важным для нас сегодня вещам не сводил это. Я их не исключаю, но я их не свожу», — объяснил он.

Владимир Легойда также отметил, что «Троица» Рублёва это не просто произведение искусства, это не только эстетическая красота, это нечто большее.

«Я думаю, что никакие наши современные реалии, даже очень для нас важные и насущные, они просто уже, чем… значение троицы вообще для Руси. Но это не исключает, одно другого не исключает», — заключил он.

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