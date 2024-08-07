Москва, 7 августа, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда высказал своё мнение об идее смертной казни для террористов.

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В ходе беседы с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой он прокомментировал звучавшие в обществе рассуждения о необходимости вернуть смертную казнь в России в качестве высшей меры наказания для тех, кто совершил страшные преступления, подобные теракту в «Крокус Сити Холле».

Легойда отметил, что не считает месть и убийство правильным вариантом наказания за преступления.

«Даже с точки зрения логики мести, вот эти, допустим, 10,20,30 лет мучений в одиночной камере, на которые его суд обрекает, хотя это не моя логика, они страшнее, чем смерть мгновенная», — указал он.

Кроме того, Легойда напомнил, что правозащитная логика, выступающая против смертной казни, всегда учитывает такой вариант, как вероятность судебной ошибки. Не в вопросе террористов, где всё очевидно, но в других случаях.

«Моя логика не на этом основана, хотя я это тоже допускаю, и поэтому, когда я говорю — без права освобождения, это не значит без права пересмотра. Вот если, допустим, человек за что-то осуждён, я сейчас, конечно, не террористов имею в виду, когда всё ясно, а вот, допустим, новое обстоятельство, пришёл там другой адвокат, он говорит, смотрите, вот вы же ошиблись, вот тут, естественно, это право должно быть. Но для меня, опять же, вот это христианская перспектива, то есть человек, вот он совершил нечто ужасное, он оказывается в тюрьме, в одиночной камере, он начнет читать, у него выхода нет, он все равно начнет читать, и поэтому это хоть какой-то шанс», — добавил Легойда.

Полное интервью Владимира Легойды читайте на сайте ИА Регнум.