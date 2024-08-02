Москва, 2 августа, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда высказал своё мнение относительно скандала на Олимпийских играх в Париже, где до женских соревнований допустили двух трансгендеров.

Кадр из видео

Так, накануне, 1 августа, итальянская боксёрша была вынуждена сняться с соревнований всего через 46 секунд после начала поединка против представителя Алжира Иман Хелиф.

Удары алжирского спортсмена оказались слишком мощными для спортсменки из Италии, которая, рухнув на ринг, расплакалась со словами «Это несправедливо». Большой резонанс вокруг этого боя и ещё одного участника боксерского олимпийского турнира из Тайваня Линь Юйтин возник из-за того, что они провалили год назад гендерный тест, то есть были признаны мужчинами и отстранены от участия в женском чемпионате мира по боксу.

В этом году МОК решил, что Юйтин и Хелиф вполне могут участвовать в боях против женщин.

Легойда ответил на вопрос, как христианину относиться к таким случаям и таким людям? Ведь Библия учит возлюбить ближнего своего. Владимир Легойда отметил, что христианство учит не только «возлюбить», но и уметь воспринимать человека как создание Божье — отдельно от его грехов. То есть даже после совершения проступка кем-либо не стоит переставать видеть в нём человека.

«Но ты не можешь и не должен принимать какие-то его поступки. И вот разделение греха и грешника, это фундаментальное», — сказал Легойда.

По его словам, любой христианин, конечно же, может осудить, занять активную позицию в обществе и политике и постараться ограничить влияние деструктива на себя, своих детей и близких. Именно поэтому Русская православная церковь, например, и поддержала принятые в РФ законы о запрете ЛГБТ (движение признано экстремистским). Однако правового запрета никогда не будет достаточно для искоренения греха, если нет личностных и духовных изменений, уверен Легойда.

«Жизнь наша не сводится только к правовому полю. Да, и если мы только правовым полем будем пытаться это ограничивать, то, конечно, мы можем отложить что-то там, но искоренять можно… только через внутреннее изменение», — объяснил он.

Легойда напомнил, что Церковь никогда не призывала ненавидеть кого-либо, а само христианство, православие учит, что через таинство исповеди и искреннее раскаяние возможно прощение.

«Человек, обращается к Богу — в присутствии священника, но к Богу — и он говорит, Господи, я понимаю, что вот этот мой поступок, он недостойный, плохой, злой, и я хочу, чтобы ты как бы растождествил меня и мой поступок. <…> Когда священник читает разрешительную молитву, так называемую, говорит, «я властью, данной мне от Бога, прощаю и разрешаю тебя от грехов», что это значит? Значит, что мы не запомнили тебя вот таким, да, что ты, ты и твой поступок не равны», — сказал Легойда.

При этом тот же священник, когда его, например, спросят об отношении к трансгендерам, к 60 гендерам на Западе и прочее, ответит, что относится плохо.

«Плохо, ну, потому что это, это уродование самих людей», — объяснил Владимир Легойда.

В ответ на вопрос, что же делать, если те самые трансгендеры не намерены и не желают отделять себя от своего греха, и что же ждёт сознание и души людей, если подобный грех в мире лишь множится и растёт, Легойда вспомнил об учении о конце времен.

Церковь должна сделать всё, чтобы зла было меньше, поскольку пока, очевидно, человеческий финал истории «обещает нам не земной рай, а нечто противоположное», напомнил врио руководителя пресс-службы патриарха.

Полная версия интервью Владимира Легойды с главным редактором ИА РегнумМариной Ахмедовой будет опубликована на сайте ИА Регнум позже.