Москва, 3 августа, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Церемония открытия Олимпиады в Париже, вызвавшая возмущение во многих странах мира, стала резким прорывом за флажки, когда-то установленные европейской культурой. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

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Он предположил, что россиян скандальная церемония возмутила не только потому, что России не позволили полноценно участвовать в Играх. По его мнению, главным обстоятельством является большое количество искренне верующих сограждан, воспринявших шоу как издевательство над христианством.

«Наверное, есть и первые, и вторые. Хочется надеяться, что вторых больше. Мне кажется, что любая культура определяет для себя флажки, за которые ты не можешь заходить», — отметил Легойда.

Представитель РПЦ заверил, что церемония открытия парижских Игр — это очень заметное передвижение ориентиров, очень сильный прорыв за те флажки, которые когда-то были поставлены. И западноевропейская в целом, и французская культура вырастали на этих ориентирах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906310" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Легойда про открытие ОИ

Легойда отверг попытки защитников церемонии списать элементы, вызвавшие возмущение, на так называемую карнавальную культуру. Он напомнил, что карнавализация, по мнению российского учёного Михаила Бахтина, — это жизнь наизнанку. Это всегда нечто, направленное против мейнстрима, это то, что резко меняет иерархию, смешивает всё.

«Поэтому очень сложно назвать это действие карнавалом, поскольку это квинтэссенция мейнстрима. Это не что-то необычное для повседневного течения жизни во Франции, это, если угодно, вишенка на торте», — пояснил спикер.

Комментируя скандал, он напомнил о культурных запретах, которые народы устанавливали издревле, обозначая, что можно делать, а что нельзя. Например, из десяти заповедей Моисея девять запретительные, а самая первая заповедь, предписывающая почитать отца и мать, фактически запрещает поступать иначе.

«То есть это можно — нельзя, хорошо — плохо. Любая культура для себя устанавливает. И когда ты вдруг сталкиваешься с тем, что то, что вчера было в категории можно — хорошо — нужно, сегодня вдруг оказывается в категории плохо. Или, наоборот, то, что было, как в данном случае, в категории недопустимо, табу. Я просто не хотел этот фрейдийский термин использовать, потому что без всякого Фрейда понятно, что культура в том числе есть система запретов», — добавил Легойда.

Сейчас эти запреты отменены, это стало именно мейнстримом, и это не карнавал. Карнавал — это всегда, в том числе по Бахтину, увенчание и обязательное развенчание шута.

«Он вначале становится как бы королём, но он обязательно в конце карнавала должен быть развенчан. Всем понятно, что это перевёртыш. Это символ, это квинтэссенция. Посмотрите, какая это правильная, красивая картинка. Вот это чудовищно», — заключил представитель РПЦ.

Легойда также прокомментировал скандал на Олимпиаде, вызванный допуском до женских соревнований двух трансгендеров. Он выразил уверенность, что никаких, в том числе правовых, запретов не будет достаточно для искоренения греха, если нет личностных и духовных изменений.

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