Материалы с тегом «Вадим Пристайко»
Решение Зеленского уволить посла в Британии вызвало удивление в США
Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить посла в Великобритании Вадима Пристайко удивило американских комментаторов в Twitter, многие из них предположили, что данное решение было принято на эмоциях, и отметили, что оно не красит киевский режим. Как сообщалось ранее, посол был уволен...
22 июля 2023
В Госдуме оценили увольнение посла Украины за критику Зеленского
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и теперь уже бывшим послом этой страны в Великобритании Вадимом Пристайко — это симптом серьёзного ухудшения отношений между Киевом и Западом, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Об этом...
21 июля 2023
Посол Украины раскритиковал саркастические заявления Зеленского о НАТО
Претензии украинского президента Владимира Зеленского к НАТО играют на руку России, показывая, что у Киева и Запада есть разногласия, заявил 13 июля посол республики в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News. «Я не считаю, что этот сарказм здоровый», — прокомментировал Пристайко ответ...
13 июля 2023
Украинский дипломат заявил об ужасной цене Киева за контрнаступление
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил 19 мая, что его стране предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление в Донбассе. Об этом он сказал в интервью телеканалу ITV. По мнению Пристайко, ВСУ находятся под политическим давлением западных партнёров Киева с завышенными...
19 мая 2023
Посол Украины в Британии свалил на погоду задержку контрнаступления ВСУ
Контрнаступление украинских войск не может начаться из-за плохих погодных условий. Об этом 2 мая заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News. «Погода не позволяет пока двигаться тяжёлым танкам», — сказал он, говоря о причинах того, почему не начинается многократно...
2 мая 2023
Посол Украины разозлил читателей Newsweek из-за призыва «умолять» Киев
Читателей американского издания Newsweek разозлил призыв украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к Североатлантическому альянсу умолять Киев присоединиться к НАТО. «НАТО должно «умолять» Украину и ее закалённые вооруженные силы присоединиться к военному альянсу», — заявил 19 апреля посол...
20 апреля 2023
Посол Украины в Лондоне потребовал от НАТО умолять Киев вступить в альянс
НАТО следует «умолять» Украину присоединиться к Североатлантическому альянсу, заявил в интервью изданию Newsweek 19 апреля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. «Ошеломляющий успех Украины за почти 14 месяцев полномасштабных боевых действий против России означает, что страны НАТО...
19 апреля 2023