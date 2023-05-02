Лондон, 2 мая, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских войск не может начаться из-за плохих погодных условий. Об этом 2 мая заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.

President.gov.ua Вадим Пристайко

«Погода не позволяет пока двигаться тяжёлым танкам», — сказал он, говоря о причинах того, почему не начинается многократно анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ.

Пристайко добавил, что украинские власти не желают сообщать российской стороне точные дату и направление своего контрнаступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 мая военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что заявления Киева о грядущем контрнаступлении ВСУ являются одним из орудий психологического воздействия украинской стороны на российскую армию. Он также высказал мнение, что многократные заявления Украины о контрнаступлении могут свидетельствовать о неготовности и опасениях ВСУ по поводу проведения подобной полномасштабной операции.