Москва, 16 декабря, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Вадим Пристайко уже бывший министр иностранных дел Украины и экс-посол в Великобритании, он всё же весьма весомая в политике фигура. Его признание о том, что украинские власти рассматривали вариант побега за границу в 2022 году, по сути, говорит о назревающей «зраде» в дипломатических кругах Украины, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Pavlo Gonchar/Global Look Press Вадим Пристайко

«Пристайко-это политическое руководство Украины, он уже второе десятилетие входит в лучшие дипломатические круги своей страны, а там умеют «держать нос по ветру». Сейчас вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского внутри Украины образуется такая «санитарная зона» и люди стараются дистанцироваться от него. И вскоре общественность узнает много интересного о его решениях, поведении, жадности, грубости. Это оформление нового тренда, когда народ отворачивается от своего бывшего кумира», — рассказал политолог ИА Регнум.

Благодаря заявлению Пристайко, можно сделать вывод, что подготовка к релокации властей Украины в Лондон велась ещё до начала СВО, то есть США заранее готовили Зеленского к такому бегству, подчеркнул Ткаченко.

«На Украине Зеленского сейчас ругают за всё, но по-прежнему хвалят, что он не сбежал. И считается, что это единственный его более-менее «героический» поступок. Но для Зеленского всё закончится ровно так же, как должно было бы закончиться в феврале 2022 года, то есть он либо сбежит, либо его поймают и осудят на Украине», — отметил политолог.

Начинается обратный отсчёт для Зеленского, и решающим этапом станет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Потому что по всем признакам в мировоззрение Трампа, Зеленский не вписывается, потому что он не может победить, провальный лидер, потому что США тратят деньги на него, а Трамп любит зарабатывать деньги.

16 декабря президент России Владимир Путин заявил, что представители киевского режима в конечном счёте сбегут с территории Украины. Он отметил, что те украинские деятели, которые уже покинули страну, присвоили себе народные деньги, и за границей чувствуют себя хорошо.

Как передавало ИА Регнум 16 декабря, экс-глава МИД Украины экс-посол в Великобритании заявил, что украинские власти рассматривали возможность переезда в Лондон в феврале 2022 года. Бывший министр сообщил, что 8–10 февраля 2022 года сам предлагал вариант с релокацией. Он отметил, что речь шла не только о переезде за рубеж, но и о переносе финансов — для дальнейшего управления государством.

Бывший советник первого президента Украины Олег Соскин заявил, что глава киевского режима сам себе осложняет путь побега из страны проведением репрессивной политики. Соскин подчеркнул, что Зеленский фактически сосредоточил в своих руках всю власть в стране, однако не сможет удерживать её слишком долго из-за нехватки ресурсов.

7 февраля прошлого года экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что Зеленский активно скупает зарубежную недвижимость с целью побега. По словам Медведчука, украинские бойцы сегодня гибнут не за родину, а за коррупционные схемы представителей киевского режима.