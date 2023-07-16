Москва, 21 июля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и теперь уже бывшим послом этой страны в Великобритании Вадимом Пристайко — это симптом серьёзного ухудшения отношений между Киевом и Западом, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По его словам, основная часть конфликта разворачивает не между президентом Украины и его дипломатами, а между главой киевского режима и его западными покровителями, которые поставляют ему и оружие, и всё остальное.

«И они понимают, что ещё немного — и им придётся оправдываться перед своими избирателями», — заметил Хамзаев.

По его словам, европейцы и американцы искусственно затянули этот конфликт, который теперь работает против них. Поэтому те же британцы понимают, что они попадают в нечто вроде зависимости — они уже натворили и наговорили столько, что просто так соскочить с этой темы не могут. Их не поймут собственные сограждане.

«А Зеленский, понимая такую ситуацию, пытается выжать из неё все соки, — сказал парламентарий. — Период, когда можно было любезничать, пройден. Эффект первой брачной ночи закончился. Теперь его будут ставить на место. А он, так как был изначально избалован ими же, будет кусаться и стараться отстоять для себя больше возможностей и гарантий».

Ранее ИА Регнум сообщало, что ситуация, которая в итоге закончилась отставкой Пристайко, была спровоцирована заявлением министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который призвал украинское руководство быть благодарным Западу за его военную помощь. Министр обратил внимание Киева на то, что добиваться от партнёров по НАТО поставок оружия непросто, и призвал не рассматривать британские военные запасы как Amazon, которому можно вручать список того, что требуется ВСУ.

В ответ Зеленский предложил украинцам начинать каждое утро с благодарностей в адрес Уоллеса. Президент Украины записал видео, в котором 47 раз сказал спасибо всем, кто помогает его стране.

Пристайко в интервью Sky News назвал «не совсем здоровым» сарказм украинского президента, призвал того быть сдержаннее и не показывать России, что между НАТО и Киевом есть напряжение.

Зеленский отреагировал на это, отправив Пристайко в отставку как с должности посла, так и постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).