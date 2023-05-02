Киев, 2 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал неблагоприятную погоду виновной в затягивании контрнаступления Вооружённых сил Украины. Об этом украинский дипломат заявил в интервью Sky News.

Стрингер/РИА Новости Вадим Пристайко

«Погода, очевидно, пока не позволяет тяжёлым танкам двигаться, обычная для весны на Украине грязь», — сказал Пристайко, в очередной раз подчеркнув, что даты начала обещанного весеннего наступления не сообщаются из стратегических соображений.

До этого Вадим Пристайко также в эфире телеканала Sky News признал, что тема конфликта России и Украины потеряла интерес со стороны мировых средств массовой информации, несмотря на то, что большинство западных стран продолжают поставлять Киеву военную помощь.

Накануне глава министерства обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона сообщил, что украинские войска выходят на «финишную прямую» перед контрнаступлением. По его словам, в скором времени генеральный штаб и главнокомандующий ВСУ примут решение о дате и месте начала операции.