Киев, 22 июля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить посла в Великобритании Вадима Пристайко удивило американских комментаторов в Twitter, многие из них предположили, что данное решение было принято на эмоциях, и отметили, что оно не красит киевский режим.

Стрингер/РИА Новости Вадим Пристайко

Как сообщалось ранее, посол был уволен после того, как раскритиковал Зеленского за его сарказм в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Уоллес в начале июля 2023 года выразил недовольство тем фактом, что во время его визита в Киев Зеленский не поблагодарил его за военную помощь и сразу перешёл к новым требованиям. Зеленский в ответ записал ироническое видеообращение, в котором произнёс слово «спасибо» 47 раз. Пристайко в свою очередь призвал Зеленского к сдержанности и был уволен.

«Бывшему клоуну понравилась роль диктатора», — предположил один из пользователей. Другой назвал лидера киевского режима «пораженцем» и «нарциссом». Многие комментаторы уверены, что решение был принято под воздействием эмоций. Некоторые пользователи иронически предположили, что Пристайко был уволен за слишком частые призывы к мирным переговорам.

Конфликт между Зеленским и Пристайко — симптом серьёзного ухудшения отношений между Киевом и Западом, отметил ранее в беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Отношения Украины с Западом оказались под угрозой из-за этих действий Зеленского, заявил в свою очередь бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Истерика Зеленского может вызвать у Запада сомнения в его способностях руководить, добавил он.