Киев, 16 декабря, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Украинские власти рассматривали возможность переезда в Лондон в феврале 2022 года. Об этом заявил экс-глава МИД Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина 16 декабря.

РИА Новости

Бывший министр сообщил, что 8–10 февраля 2022 года сам предлагал вариант с релокацией. Он отметил, что речь шла не только о переезде за рубеж, но и о переносе финансов — для дальнейшего управления государством.

«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места… Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства», — добавил Пристайко.

Как передавало ИА Регнум 16 ноября, бывший советник первого президента Украины Олег Соскин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам себе осложняет путь побега из страны проведением репрессивной политики. Соскин подчеркнул, что Зеленский фактически сосредоточил в своих руках всю власть в стране, однако не сможет удерживать её слишком долго из-за нехватки ресурсов.

7 февраля экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что Зеленский активно скупает зарубежную недвижимость с целью побега. По словам Медведчука, украинские бойцы сегодня гибнут не за родину, а за коррупционные схемы представителей киевского режима.