Лондон, 13 июля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Претензии украинского президента Владимира Зеленского к НАТО играют на руку России, показывая, что у Киева и Запада есть разногласия, заявил 13 июля посол республики в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Sky News.

EPA/ТАСС Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе

«Я не считаю, что этот сарказм здоровый», — прокомментировал Пристайко ответ Зеленского на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса на саммите НАТО.

Зеленский после слов Уоллеса о неблагодарности Украины предложил написать ему лично, как нужно благодарить. Пристайко призвал быть сдержаннее и не показывать Москве, что между НАТО и Киевом есть напряжение.

«Они должны знать, что мы работаем вместе, и если что-то случится, Бен может позвонить мне и рассказать всё, что хочет», — сказал посол Украины в Британии.

Как сообщало ИА Регнум, после заявлений Зеленского о том, что он рассчитывал получить от НАТО большее, чем военную помощь, и что альянс не должен бесконечно оставлять Украину без приглашения в блок, Уоллес упрекнул Киев в неблагодарности.

Он напомнил, что Запад тратит на Украину много средств, сам зачастую оставаясь без вооружений, и что Киеву следовало бы проявить благодарность к партнёрам по НАТО, а не придираться к формулировкам.

После этого Зеленский заявил, что ему непонятно, как ещё нужно благодарить Запад и лично Уоллеса. Он предложил, чтобы Уоллес лично написал ему, в каких выражениях ждёт благодарности, и тогда Зеленский выскажет её.

В МИД по поводу состоявшегося в Вильнюсе 11–12 июля саммита НАТО заявили, что альянс вернулся к схемам холодной войны. По мнению Москвы, НАТО всё время понижает порог применения силы. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, организация на саммите продемонстрировала свои истинные приоритеты.