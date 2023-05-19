Лондон, 19 мая, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил 19 мая, что его стране предстоит заплатить высокую цену за возможное контрнаступление в Донбассе. Об этом он сказал в интервью телеканалу ITV. По мнению Пристайко, ВСУ находятся под политическим давлением западных партнёров Киева с завышенными ожиданиями, требующих от него активных действий на фронте.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Одна из слабых сторон демократии — цикличность, мы должны учитывать этот цикл в политике. Мы понимаем, что может прийти время, когда мы не будем пользоваться такой большой поддержкой», — сказал он.

Украинский дипломат отметил, что в случае проведения контрнаступления ВСУ потери Украины могут оказаться слишком высокими. Пристайко подчеркнул, что наступившее лето для Украины может стать ужасным, как и цена политических амбиций.

Как сообщало ИА Регнум, украинское контрнаступление, анонсируемое Киевом уже долгое время, постоянно откладывается. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что оно состоится в ближайшее время, но никаких конкретных действий так и не произошло. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Москве тщательно следят за всеми подобными высказываниями из Киева и учитывают их при планировании хода спецоперации.

В американских СМИ оценили сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что контрнаступление ВСУ даст преимущество России. Так, в издании Foreign Affairs отметили, что Запад возлагает на него большие надежды, но в действительности они окажутся разрушены. По мнению авторов, чиновники Евросоюза, выступающие за оружейные поставки Киеву, «постоянно испытывают разочарование». Более того, сам президент Украины Владимир Зеленский лично говорил о том, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению.