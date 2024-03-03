Материалы с тегом «Северное сияние»
Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
Северное сияние наблюдают жители сразу нескольких российских регионов, сообщает RT, прикрепив кадры природного явления, сделанные пользователями соцсетей. В частности, северное сияние заметили в Ленинградской и Нижегородской областях, в Твери и Волоколамске. Специалист центра погоды «Фобос» Михаил...
3 марта 2024
Москвичей предупредили о полярном сиянии в ночь на пятницу
Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ближайшие дни из-за одной из сильнейших магнитных бурь 2023 года. Об этом рассказала 29 ноября сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. «Была хорошая вспышка на Солнце напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к...
29 ноября 2023
Северное сияние было замечено в Турции
В Турции было замечено уникальное природное явление — северное сияние, возникшее из-за сильной солнечной бури. Об этом 6 ноября пишет газета Akşam. «Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за обрушившейся на Землю сильной солнечной бури, впервые было замечено и в турецком городе...
6 ноября 2023