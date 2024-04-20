Москва, 20 апреля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Жители Центральной России ночью 20 апреля наблюдали северное сияние — нехарактерное для этой части страны явление.

Кадр из видео

Полярное сияние заметили в Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Вологодской областях. Это явление вызвала сильная магнитная буря класса G1.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3883176" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Центральной России увидели северное сияние

Как сообщало ИА Регнум, жители Крыма, Донбасса, Ростовской области, а также Омской области наблюдали в начале ноября прошлого года северное сияние красного цвета.

Через месяц, в начале декабря, о северном сиянии сообщали жители Дальнего Востока. В разных точках региона свечение продолжалось от 15 минут до часа. Это явление вызвала первая зимняя магнитная буря второго класса опасности.

Ещё через три месяца, в начале марта, о северном сиянии рассказали жители Ленинградской и Нижегородской областей, также его видели в Твери и Волоколамске.

Полярное сияние возникает в результате взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра. Это природное явление наблюдается в основном в высоких широтах обоих полушарий. Чаще всего северное сияние можно увидеть весной и осенью.