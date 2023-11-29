Москва, 29 ноября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Москвичи смогут увидеть полярное сияние в ближайшие дни из-за одной из сильнейших магнитных бурь 2023 года. Об этом рассказала 29 ноября сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Андрей Попов/РИА Новости

«Была хорошая вспышка на Солнце напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — поделилась она с «РИА Новости».

По прогнозу Абуниной, буря может достигнуть показателя G3 (сильная) и кратковременно G4 (очень сильная). При такой мощности она способна вызвать полярное сияние, в том числе в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября жители некоторых российских регионов увидели в небе полярное сияние необычного красного цвета. Феномен наблюдали в Донбассе, Крыму, Ростовской и Омской областях. Такой оттенок свечения встречается редко, обычно оно имеет желтовато-зелёный цвет и чаще бывает в северных широтах.

Как впоследствии заявил синоптик Александр Ильин, причиной сияния стала мощнейшая магнитная буря. По данным Института прикладной геофизики (ИПГ), она произошла во второй половине дня 5 ноября и достигла уровня G3. Ильин отметил, что малые выбросы доходят только до полюсов, а средние — до средних широт Земли и влияют в основном на радиоэлектронную технику, на системы навигации, поэтому много лет радиоэлементную базу оснащают серьёзной защитой.