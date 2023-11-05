Москва, 6 ноября, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Полярное сияние красного цвета появилось в небе некоторых субъектов России, включая южные регионы, сообщает корреспондент ИА Регнум.

MartinStr Северное сияние

Так подобный феномен смогли наблюдать жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, которые делились фотографиями увиденного в социальных сетях. Свечение подобного оттенка встречается редко.

Обычно это оно имеет желтовато-зеленый цвет и гораздо чаще встречается в северных широтах. Указанное оптическое явление происходит на фоне магнитных бурь.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля жители ряда районов Подмосковья также смогли наблюдать полярное сияние. Его также видели в Костромской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Калининградской и ряде других областей России.

В августе 2023 года произошли сразу два суперлуния — в начале и конце месяца. Учёные опасались, что эти явления спровоцируют на Земле сейсмические процессы небывалой силы.