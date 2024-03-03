Москва, 3 марта, 2024, 22:05 — ИА Регнум. Северное сияние наблюдают жители сразу нескольких российских регионов, сообщает RT, прикрепив кадры природного явления, сделанные пользователями соцсетей.

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В частности, северное сияние заметили в Ленинградской и Нижегородской областях, в Твери и Волоколамске.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее отмечал, что на земле в настоящее время имеет место слабая магнитная буря, которая и влияет на появление северных сияний.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября 2023 года полярное сияние красного цвета наблюдалось в небе в некоторых регионах России. Его смогли наблюдать жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, которые делились фотографиями увиденного в социальных сетях.

Отмечалось, что свечение подобного оттенка встречается редко. Обычно оно имеет желтовато-зеленый цвет и гораздо чаще встречается в северных широтах. Указанное оптическое явление происходит на фоне магнитных бурь, объясняли специалисты.

В октябре 2023 года северное сияние наблюдали и жители Хабаровского края.