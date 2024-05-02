Москва, 3 мая, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Третья по силе с начала 2024 года магнитная буря наблюдается в России. Об этом 2 мая сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Phys.org Магнитная буря

Текущий индекс интенсивности магнитной бури составляет около семи. Учёные отмечают, что причины явления по-прежнему остаются не до конца понятными. По мнению экспертов, слабый выброс солнечной массы с западного края Солнца, который произошёл 29 апреля, не должен был привести к такому событию.

Специалисты указали, что над всей территорией России могут наблюдаться полярные сияния, при этом полярный овал с высокой долей вероятности опустится до Широт Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным специалистов, вероятность увидеть полярное сияние на широтах выше 65 градусов составляет 90%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Солнце 30 апреля и 1 мая зафиксировали мощные и длительные вспышки, в результате которых на Земле 3 мая может произойти магнитная буря.

Жители Центральной России ночью 20 апреля наблюдали северное сияние — нехарактерное для этой части страны явление, которое вызвала сильная магнитная буря класса G1. Полярное сияние заметили в Московской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и Вологодской областях.