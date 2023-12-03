Хабаровск, 3 декабря, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Редкое и красивое природное явление — северное сияние — наблюдали жители Хабаровского края. Об этом 3 декабря сообщает местная авиакомпания «Хабаровские авиалинии».

(сс) Ajith Kumar Северное сияние

«Жители всех регионов Дальнего Востока России в ночь на 2 декабря могли наблюдать редкое для определенных широт явление. «Новогодние гирлянды» в верхних слоях атмосферы наблюдались даже в Приморском крае», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всполохи северного сияния можно было увидеть примерно с 23:00 по времени Хабаровска. Как рассказали специалисты-метеорологи, в разных точках региона свечение неба продолжалось от 15 минут до часа. Северное сияние было вызвано первой зимней магнитной бурей, второго класса опасности по пятибалльной шкале. Отмечается, что если магнитный шторм вновь наберёт нужную силу, то сияние может повториться и в ночь на 3 декабря.

Как отметил глава муниципального района имени Лазо Александр Кох в своём Telegram-канале, переливы оттенков красного и зелёного цветов можно было увидеть почти надо всеми северными и центральными районами Хабаровского края, в том числе и в самом Хабаровске. Увидеть такое красивое природное явление на данной широте считается невероятным везением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина предупредила москвичей о возможности увидеть полярное сияние в ближайшие дни из-за одной из сильнейших магнитных бурь 2023 года.

В Донбассе, Крыму, Ростовской и Омской областях 6 ноября жители увидели в небе полярное сияние необычного красного цвета. Такой оттенок свечения встречается редко, обычно оно имеет желтовато-зелёный цвет и чаще бывает в северных широтах.