Анкара, 6 ноября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. В Турции было замечено уникальное природное явление — северное сияние, возникшее из-за сильной солнечной бури. Об этом 6 ноября пишет газета Akşam.

Akşam

«Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за обрушившейся на Землю сильной солнечной бури, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что северное сияние озарило небо красным и зелёным светом.

Как ранее сообщало ИА Регнум, северное сияние красного цвета появилось в небе некоторых регионов России. Этот феномен смогли наблюдать жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, которые делились фотографиями увиденного в социальных сетях.

Свечение подобного оттенка встречается редко. Обычно оно имеет желтовато-зеленый цвет и гораздо чаще встречается в северных широтах. Указанное оптическое явление происходит на фоне магнитных бурь.