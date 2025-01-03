Иркутск, 3 января, 2025, 19:51 — ИА Регнум. В Иркутской области зафиксировали северное сияние после недавней солнечной вспышки класса X. Снимки редкого природного явления были опубликованы пользователями в Сети.

IMAGO/Jan Eifert/Global Look Press

Жители Якутии, Забайкалья, Бурятии и Дальнего Востока также стали свидетелями северного сияния. Пользователи из этих регионов активно делились фотографиями в социальных сетях.

По словам учёных, которые приводит «МК», явление могло быть вызвано мощной магнитной бурей, достигшей уровня G4, которая обрушилась на Землю ночью 2 января.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в Институте прикладной геофизики сообщили, что была зарегистрирована первая в 2025 году вспышка на Солнце высочайшего класса Х. В институте отметили, что процесс выделения энергии наблюдался 25 минут.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности излучения подразделяются на пять классов. Уровень X является максимальным. Обычно вспышки приводят к выбросам солнечной плазмы, облака которой, добираясь до Земли, способны провоцировать на планете магнитные бури.

Утром 30 декабря специалисты зарегистрировали на Солнце две вспышки класса X. Они были зафиксированы в западной части солнечного диска.

Утром 1 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус проинформировал, что на Земле началась магнитная буря класса G1 («слабая»). К вечеру этого дня она достигла уровня G3, который классифицируется по пятибалльной шкале как «сильный».