Материалы с тегом «Роман Протасевич»
МВД Белоруссии исключило из списка экстремистов Романа Протасевича
МВД Белоруссии исключило одного из создателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича из списка экстремистов. Это свидетельствует из перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности, опубликованном на сайте белорусского ведомства. Вместе с тем в списке...
2 февраля 2024
Кожемяко рассказал о предложении Лукашенко поженить Протасевича и Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Приморья Олег Кожемяко предлагали Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, но молодой человек отказался. Об этом Кожемяко заявил 24 ноября на заседании международного молодёжного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ. По...
24 ноября 2023
Родственники Сапеги оказались не в курсе её помилования
Родственники осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги были не в курсе того, что её помиловали, и узнали об этом от журналистов ИА Регнум. «Быть такого не может. Я шокирована. Извините, не могу говорить», — сказала тётя Сапеги Гелля Дудич и бросила трубку. Родственники россиянки не ожидали...
7 июня 2023
Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу. Об этом 7 июня сообщает БелТА. Отмечается, что Сапегу передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко. Глава российского региона отметил, что 6 июня Лукашенко подписал указ о её...
7 июня 2023
Протасевич заявил, что не намерен покидать Белоруссию
Бывший главный редактор признанного в Белоруссии террористической организацией Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, приговорённый судом к восьми годам лишения свободы и помилованный президентом Белоруссии, заявил, что не намерен покидать республику и хочет быть полезным стране. Об этом сообщает...
22 мая 2023
Бывший главред Nexta Роман Протасевич получил помилование
Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич получил помилование, сообщило 22 мая БелТА. «Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — цитирует Протасевича белорусское государственное информагентство. 3...
22 мая 2023
Приговор экс-главреду Nexta Протасевичу вступил в законную силу
Приговор бывшему главному редактору Telegram-канала Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским и террористическим, Роману Протасевичу вступил в законную силу. Об этом 18 мая сообщили в Минском областном суде. «Приговор [Протасевичу] вступил в законную силу, так как не обжалован и не...
18 мая 2023
Экс-главреда Nexta Романа Протасевича осудили в Белоруссии
В Белоруссии вынесли приговор участникам признанной в стране террористической организации Nexta по делу о заговоре с целью захвата власти. Судебное заседание состоялось 3 мая в Минском областном суде. Так, одного из основателей и бывшего редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича...
3 мая 2023