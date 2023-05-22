Минск, 22 мая, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич получил помилование, сообщило 22 мая БелТА.

Кадр из видео после задержания. Белоруссия Роман Протасевич

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — цитирует Протасевича белорусское государственное информагентство.

3 мая в Белоруссии вынесли приговор участникам террористической организации Nexta по делу о заговоре с целью захвата власти. Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы. В последнем слове Протасевич просил назначить ему «справедливое наказание», не связанное с лишением свободы. Другой руководитель Nexta Степан Путило, находящийся за пределами Белоруссии, был заочно приговорён к 20 годам лишения свободы.

Приговор Протасевичу не был ни обжалован, ни опротестован и 18 мая вступил в законную силу. По данным Генпрокуратуры Белоруссии, находящийся под домашним арестом в полном объёме выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Протасевич был задержан в мае 2021 года в минском аэропорту после посадки летевшего из Польши самолёта авиакомпании Ryanair. Против него было возбуждено дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе об организации массовых беспорядков летом 2020 года. В декабре 2022 года его дело было направлено в суд.