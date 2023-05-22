Минск, 22 мая, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Бывший главный редактор признанного в Белоруссии террористической организацией Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, приговорённый судом к восьми годам лишения свободы и помилованный президентом Белоруссии, заявил, что не намерен покидать республику и хочет быть полезным стране. Об этом сообщает Telegram-канал ATN_NEWS.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Протасевич

Журналисты поинтересовались у Протасевича, хочет ли он после помилования проживать в Белоруссии и быть полезным стране.

«Безусловно», — отметил Протасевич.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая в Белоруссии вынесли приговор участникам террористической организации Nexta по делу о заговоре с целью захвата власти. Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы. В последнем слове Протасевич просил назначить ему «справедливое наказание», не связанное с лишением свободы. Другой руководитель Nexta Степан Путило, находящийся за пределами Белоруссии, был заочно приговорён к 20 годам лишения свободы.