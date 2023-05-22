Минск, 22 мая, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, приговорённого ранее к восьми годам лишения свободы за призывы к захвату власти и организацию массовых беспорядков, сообщили 22 мая белорусские государственные информагентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Протасевич

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — цитирует Протасевича БелТА.

Также бывший редактор Nexta заявил, что он не собирается покидать территорию Белоруссии. Он намерен уделять больше внимания семье и надеется быть полезным стране, добавил Протасевич, выразив также благодарность всей Белоруссии «и лично Александру Лукашенко». Решение о помиловании он назвал «сильным шагом волевого человека». Также Протасевич отметил, что мнение западных и прозападных СМИ относительно помилования его не интересует.

Протасевич был задержан в мае 2021 года в минском аэропорту после посадки летевшего из Польши самолёта авиакомпании Ryanair. Против него было возбуждено дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о публичных призывах к захвату власти и организации массовых беспорядков, которые произошли в Белоруссии летом 2020 года.

3 мая 2023 года был вынесен приговор, Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы. В последнем слове он просил назначить ему «справедливое наказание», не связанное с лишением свободы. Другой руководитель Nexta Степан Путило, находящийся за пределами Белоруссии, был заочно приговорён к 20 годам лишения свободы.

Приговор Протасевичу не был обжалован и 18 мая вступил в законную силу. В Генеральной прокуратуре Белоруссии заявили, что находящийся под домашним арестом бывший редактор Nexta в полном объёме выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве.