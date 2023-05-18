Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Роман Протасевич

Приговор бывшему главному редактору Telegram-канала Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским и террористическим, Роману Протасевичу вступил в законную силу. Об этом 18 мая сообщили в Минском областном суде.

«Приговор [Протасевичу] вступил в законную силу, так как не обжалован и не опротестован», — цитирует представительницу суда ТАСС.

Она уточнила, отвечая на вопрос, взят ли экс-главред Nexta под стражу, что «это в порядке исполнения».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Белоруссии вынесли приговор участникам террористической организации Nexta по делу о заговоре с целью захвата власти. Протасевич получил восемь лет лишения свободы, гособвинение запросило для него 10 лет тюрьмы. По данным Генпрокуратуры республики, находящийся под домашним арестом Протасевич в полном объёме выполнил условия заключённого с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Протасевича задержали в мае 2021 года в минском аэропорту после посадки летевшего из Польши самолёта ирландской авиакомпании Ryanair. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков.

В декабре 2022 года дело Протасевича Генеральная прокуратура направила в суд. Для второго основателя Nexta Степана Путило заочно избрали в качестве меры пресечения заключение под стражу.