Москва, 2 декабря, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Законопроект о запрете курения на улице во время ходьбы предложили внести в Госдуму. Об этом заявил Telegram-каналу SHOT депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

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По данным канала, из-за дыма от обычных и электронных сигарет, находящиеся на улице люди становятся пассивными курильщиками. Депутат Хамитов предлагает внести поправку в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма».

«Прежде всего человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине. А вред пассивного курения давно уже описан. Кроме того, в такой ситуации загрязняется воздух, из-за чего ухудшается экологическая обстановка. На наш взгляд, если этот запрет будет принят, то все вышеперечисленные проблемы будут если не полностью решены, то, по крайней мере, сведены к минимуму», — передаёт слова депутата канал.

Издание также сообщает, что инициаторы поправок уже отправили запрос по поводу своего законопроекта в Минздрав.

Как ранее сообщало ИА Регнум, депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроекты о защите несовершеннолетних от курения. Предложения предусматривают повышение штрафов за продажу продукции, устройств для её потребления или сырья для производства. Физическим лицам придётся заплатить до 300 тыс. рублей, а должностным — до 700 тыс. рублей. Магазины и компании будут штрафовать до 2 млн рублей.

Также в Министерстве здравоохранения России предложили запретить россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года, покупать табачную продукцию. Однако представители Министерства Финансов высказались против данного предложения, отметив, что это противоречит положению Конституции, согласно которому гражданин РФ с 18 лет не ограничивается в правах и свободах.