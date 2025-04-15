Москва, 15 апреля, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал, чтобы глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отчиталась о потраченных 200 млн рублей из российского бюджета.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«На какие цели вы потратили 200 млн рублей из бюджета России? В прошлом году эти деньги получила ваша организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», — написал Даванков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мероприятия по безопасности интернета, судя по новостям на сайте организации, являются важным аспектом ее деятельности. В частности, активисты в Самарской области приходят в школы и объясняют детям, как отличить честные новости от фейков.

«Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией? И сколько поисков прошло с вашим личным участием?» — спросил Даванков.

Он напомнил, что попросил МВД проверить деятельность Мизулиной. Она в ответ обвинила Даванкова в клевете и доносительстве.

Вице-спикер Госдумы отметил, что Мизулина построила свою карьеру на требованиях проверять блогеров и музыкантов.

«Утомили миллионы людей своими требованиями запретить, проверить и посадить. Почему же тогда вам так не нравится, когда проверяют вас?» — написал Даванков.

Он пригласил Мизулину прийти в Госдуму и обсудить ряд вопросов. Одна из тем разговора касается запроса Мизулиной в МВД о рэпере Паше Технике (Ивлеве).

Как сообщало ИА Регнум, Мизулина в сентябре прошлого года подала в суд на блогеров Юрия Дудя (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Артемия Лебедева. Это произошло после того, как Лебедев критически отозвался о деятельности Мизулиной.