Москва, 20 марта, 2025, 14:29 — ИА Регнум. 20 марта Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Выборы 2025 — ситуация в преддверии старта избирательных кампаний». Об этом стало известно из пресс-релиза «Россия сегодня».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что в ходе мероприятия обсуждались основные тренды российского электорального цикла. Россиянам напомнили, что на единый день голосования 14 сентября 2025 года запланировано более 6 тыс. избирательных кампаний на разных уровнях, в том числе выборы 19 глав субъектов и 11 законодательных органов.

«В отличие от соседней Украины, выборы в РФ проводятся регулярно, их легитимность не подвергается сомнению как в экспертном сообществе, так и, самое главное, — среди избирателей, — заявил модератор мероприятия Фирдус Алиев.

Кроме того, многие участники избирательных кампаний делают ставку на участников спецоперации в качестве символа надежности, патриотизма и чувства ответственности перед людьми за действия и поступки. Речь идет, в том числе, и об участниках программы «Время героев».

«Говоря о кандидатах с СВО, мы подразумеваем не только наличие опыта на линии прямого соприкосновения, но и активную работу в приграничных субъектах, в важных государственных проектах, связанных с участниками спецоперации» — отметил директор региональных проектов АНО «Центр «ПРИСП» Антон Садкин.

Такого же мнения придерживается и партия «Единая Россия». В ходе круглого стола стало известно, что активно готовится выдвижение кандидатов с особым вниманием к участникам СВО. Более того, российским бойцам предоставят специальные обучающие программы и задействуют в праймериз.

По данным ВЦИОМ, за «Единую Россию» уже сейчас готовы голосовать 35,9% избирателей, доля поддерживающих партию россиян увеличилась с марта 2021 года на 5,6%. За ЛДПР — 10,7%, поддержка выросла на 0,4%, за «Новых людей» — 6%. Снижение наблюдается у «Справедливой России — За правду» — 3,9% (в 2021 году — 6,9%) и у КПРФ — 9,9% (в 2021 году — 12,4%).

Как передавало ИА Регнум, 1 марта 2024 года стартовала программа «Время героев» по поручению президента РФ Владимира Путина для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в госкомпаниях, госорганах и органах муниципальной власти. Затем 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению под эгидой Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Российский лидер отмечал, что в программе хотят принять участие десятки тысяч бойцов спецоперации, и предложил расширить проект, запустив его в регионах.

В том же месяце Путин утвердил указ о формировании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей и подписал ряд поручений, в том числе по проработке минимального стандарта социальной помощи региона участвовавшим в спецоперации. Глава российского государства также поручил распространить поддержку на несовершеннолетних братьев и сестер погибших солдат СВО.