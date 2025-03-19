Москва, 19 марта, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и гостям V съезда политической партии «Новые люди» и поздравил их с пятилетием создания партии. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Глава государства отметил, что партия за время существования успела состояться в роли конструктивной политической силы, которая выражает интересы большого числа избирателей с активной гражданской и жизненной позицией.

Сейчас члены партии есть в законодательных органах власти всех уровней — от федерального до муниципального. При этом они плодотворно сотрудничают с представителями других политических объединений, уточнил президент.

«При обсуждении ключевых вопросов социально-экономической повестки неизменно демонстрируют взвешенный деловой подход, предлагают конкретные программы и инициативы, направленные в том числе на развитие науки, образования и здравоохранения, широкое внедрение инновационных технологий, поддержку предпринимательства, повышение благосостояния молодых семей, продвижение в обществе здорового, активного образа жизни», — уточняется в обращении Путина.

В обращении российский лидер подчеркнул, что деятельность партии основана на таких традиционных ценностях, которые обеспечивают глубокое понимание государственных интересов России, значимость прав и свобод граждан и воспитание патриотизма.

Партия «Новые люди» была образована в 2020 году. Основателем и председателем является Алексей Нечаев. 19 апреля 2023 года «Новые люди» объединились с «Партией роста». Название у нового объединения осталось прежним. В декабре лидеры политических сил Нечаев и Борис Титов подписали соответствующее соглашение. Титов отметил, что фактически команды давно объединились.