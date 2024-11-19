Москва, 19 ноября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Россия благодаря своему народу выйдет с победой из непростого времени, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Нечаев в беседе с главой государства отметил, что победу страны обеспечит работа Путина, а также сторонников и активистов этой политической силы. Президент России поправил его, подчеркнув, что это произойдёт с помощью всего российского народа.

«Благодаря народу России», — сказал Путин.

Стенограмма встречи приводится на сайте Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Путин признался, что уровень единения в России потрясает его. По словам президента, единение гарантирует многонациональной, многоплановой, многоконфессиональной стране победу.

13 марта Путин отметил, что после начала специальной военной операции западные лидеры планировали покончить с Россией, но они оказались бессильны перед единством российского народа, возможностями российской армии и устойчивостью финансово-экономической системы страны.

30 мая Путин подчеркнул, что героизм и сплочённость российского народа являются залогом всех побед. Он также заявил, что следует сказать самые большие и искренние слова благодарности и низко поклониться в ноги огромному коллективу, который называется «многонациональный народ России».

14 июня Владимир Путин пояснил, что Россия непобедима, поскольку её многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьей. Глава государства добавил, что в этом сила РФ, которую никто не может преодолеть.