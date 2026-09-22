Подведены итоги выборов депутатов Госдумы IX созыва. Голосование проходило 18–20 сентября. Явка достигла 59,32% — заметно выше, чем в ходе кампании 2021 года, когда она составила 51,72%.

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Очевидный рост участия граждан эксперты связывают с эффектом общественной консолидации. В условиях внешней угрозы и попыток раскачать общество голосование воспринималось многими как личный вклад в укрепление страны. Довод о том, что сплочение ослабляет противников и приближает победу, оказался услышан.

Для сравнения: в 2016 году явка составляла чуть менее 47,9%, в 2011-м — 60,21%, в 2007-м — 63,78%, в 2003-м — 55,75%. Нынешний показатель стал одним из самых высоких за последние кампании.

Люди стали рассматривать участие в голосовании как способ сказать «нет» попыткам внешних сил запугать российское общество, отмечает политолог Анна Фёдорова.

Публичное внимание президента к выборам незадолго до голосования также повлияло на явку. «Произошла такая патриотическая консолидация, и совершенно логично, что это конвертировалось в голосование за партию президента», — подчеркнула Фёдорова в комментарии ИА Регнум.

Безусловное лидерство

«Единая Россия» провела кампанию последовательно и технологично, отмечает Анна Фёдорова. Партия отработала народную программу, опиралась на поддержку главы государства и продолжила кадровое обновление состава кандидатов.

В ходе нынешней избирательной кампании «Единая Россия» выдвинула наибольшее среди партий число кандидатов — ветеранов и участников СВО: 52 по федеральному списку и 28 по одномандатным округам.

В итоге результат «Единой России» — 57,83%, что на восемь процентных пунктов превышает показатель пятилетней давности.

Выдвинутые партией кандидаты победили в 208 одномандатных округах. Это позволяет ей сохранить конституционное большинство в новой Думе. Результат стал фактическим мандатом доверия президенту и проводимому курсу.

Среди причин успеха эксперты называют несколько факторов. Глава государства открыто поддерживал партию, дважды выступал на ее съезде и публично напоминал о своем отношении к ней. Список возглавили узнаваемые и авторитетные фигуры.

Среди них: глава МИД Сергей Лавров, столичный мэр Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. В первых строчках списка — Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный и другой кавалер высшей награды страны Владислав Головин — участник СВО с позывным Струна, а ныне начальник Главного штаба «Юнармии».

Первые лица списка воплощают важные для общества направления — суверенитет, развитие, семейную политику, стремление к правде и поддержку участников специальной военной операции.

Кроме того, в июне–июле общество столкнулось с ростом тревожности из-за налетов беспилотников и связанных с ними трудностей.

Однако в последующие месяцы люди увидели, что власть оперативно реагирует: быстро восстанавливает объекты, улучшает ситуацию на заправках, повышает эффективность противовоздушной обороны. Неопределившиеся избиратели в итоге склонились к поддержке тех, кто, по их оценке, способен справляться со сложными вызовами.

Изменения конфигурации

Что касается других партий, то как отмечают эксперты, в сравнении с 2021 годом КПРФ потеряла почти шесть процентных пунктов — 13,81% против прежних 18,93%. Число одномандатников-коммунистов сократилось с девяти до пяти.

ЛДПР, напротив, прибавила и набрала 8,97% — результат выше, чем на предыдущих выборах с участием Владимира Жириновского. Партия сохранила два одномандатных округа.

«Новые люди» усилили позиции до 7,86% (в 2021 году — 5,32%), хотя по одномандатным округам снова не прошли. «Справедливая Россия» с трудом преодолела пятипроцентный барьер — 5,01% (ранее 7,46%) и провела четырех одномандатников вместо восьми. Также в Думу прошли четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

Политолог Анна Фёдорова отдельно отметила успех «Новых людей». Эта политическая сила, по ее оценке, продолжает работать с четко определенной аудиторией и не пытается быть «партией для всех», что дает стабильный рост.

Эксперт подчеркивает, там, где был сильный личный бренд, результаты оказались успешными, а там, где преобладал только партийный бренд, есть основания для работы над ошибками.

В условиях внешнего давления

Активность избирателей на выборах наглядно продемонстрировала бесплодность попыток противника если не сорвать голосование в России, то «предъявить миру» максимально низкую явку.

Противник аккумулировал значительные ресурсы для срыва выборов. Попытки оказались безуспешными. В течение 19 и 20 сентября ВСУ предприняли массированную атаку с применением беспилотников и крылатых ракет.

По данным Минобороны, за сутки над российскими регионами были сбиты 1951 ударный БПЛА и восемь ракет большой дальности. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал попытку атаки на столицу самой массированной за время СВО.

В результате атак были повреждены 74 здания, в которых размещались территориальные и участковые избирательные комиссии.

Атаки были зафиксированы в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Самарской, Тюменской, Херсонской областях, Краснодарском крае и Крыму.

На рабочем месте погибли председатель одной из участковых комиссий в Запорожской области Елена Астанина и член УИК Херсонской области Ольга Демьяненко. В Подмосковье председатель комиссии Наталья Санайкина, получив осколочные ранения, утром 20 сентября вышла на работу и открыла участок. В Брянской области член комиссии получила тяжелое ранение при атаке на автомобиль. ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта на выборах в ДНР.

Одновременно фиксировались масштабные нападения через интернет. За три дня голосования было отражено более четырех тысяч волн DDoS-атак. Источниками вредоносного трафика стали 30 стран, в том числе Британия, и Украина. Шли атаки с адресов в Бразилии, Индонезии и Индии. Заблокировано более 100 млн потенциально опасных воздействий на сайты выборной инфраструктуры.

На Дальнем Востоке была повреждена волоконно-оптическая линия связи, однако на голосование это не повлияло. Фиксировались попытки сканирования учетных данных и даже попытка внедрения вируса в систему дистанционного электронного голосования.

Успешных атак, приведших к недоступности систем, не было — система подтвердила надежность и устойчивость к стрессу.

Плебисцит о доверии

Электоральный цикл впервые проходил в условиях реальных военных действий и колоссального давления, отметил в комментарии ИА Регнум политолог, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Расчет на то, что общество под прессингом откажется поддерживать власть, не оправдался и привел к противоположному результату, указывает собеседник.

Целей противник не достиг. На ход голосования это не повлияло. Приграничные регионы, Донбасс и Новороссия показали высокую явку.

Кампания приобрела черты плебисцита о доверии к власти — и результат выборов показал зрелость и патриотичность гражданского общества, подчеркнул Костин.

В голосовании приняли участие почти 63 миллиона человек — на 6,4 миллиона больше, чем в 2021 году. Высокий уровень явки стал одним из самых наглядных подтверждений способности общества принимать решения в сложных условиях, резюмирует собеседник ИА Регнум.