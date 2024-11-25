Москва, 25 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В правительство России на отзыв направили законопроект с предложением ежеквартальной индексации материнского капитала. Документ подготовили депутаты партии «Новые люди» во главе с замруководителя думской фракции Сарданой Авксентьевой.

Олег Елков/ТАСС

Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Так, согласно тексту пояснительной записки, имеющейся в распоряжении ТАСС, нынешний пересмотр маткапитала раз в год не соответствует темпу роста цен на товары и услуги. Из-за этого покупательная способность маткапитала в течение 12 месяцев снижается, что особенно заметно в 3–4-м кварталах. Рост цент на жильё и увеличение кредитных ставок, по мнению авторов инициативы, также приводят к утрате маткапиталом своей эффективности.

Ежеквартальная индексация, в свою очередь, даст возможность учитывать рост цен и сохранять покупательную способность соцвыплаты. Уточняется, что пересмотр не потребует выделения допсредств из федерального бюджета, так как может быть автоматизирован через имеющиеся механизмы индексации.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что с нового года материнский капитал войдёт в состав нового национального проекта «Семья», а с 1 февраля 2025 года его размер планируют проиндексировать на 7,3%.

В прошлом месяце он отметил, что в 2025 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет на 46 тыс. рублей — до 677 тыс. рублей, на второго ребёнка — на 61 тыс. рублей, до 894 тыс. рублей. В ведомстве рассчитывают, что средствами маткапитала воспользуются более 1 млн граждан.

При этом в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей. Планируется, что через три года выплата на первого ребёнка достигнет 1 млн рублей.