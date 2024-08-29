Материалы с тегом «Марк Цукерберг»
Эксперт объяснил, почему после ареста Дурова Цукерберг «сдал подельников»
В признаниях основателя Facebook (принадлежит компании Meta, экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга о попытках цензуры со стороны администрации США нет ничего нового, но прозвучали его слова неожиданно, заявил 29 августа американист Малек Дудаков...
29 августа 2024
Медведев предложил Франции вслед за Дуровым арестовать и Цукерберга
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 августа предложил властям Франции арестовать вслед за основателем Telegram Павлом Дуровым и основателя Facebook (принадлежит компании Meta, экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга. Для...
27 августа 2024