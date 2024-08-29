Эксперт объяснил, почему после ареста Дурова Цукерберг «сдал подельников»
Эксперт Дудаков объяснил, зачем после ареста Дурова Цукерберг «сдал подельников»
Москва, 29 августа, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В признаниях основателя Facebook (принадлежит компании Meta, экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга о попытках цензуры со стороны администрации США нет ничего нового, но прозвучали его слова неожиданно, заявил 29 августа американист Малек Дудаков.
Цукерберг 27 августа признался, что Белый дом под руководством президента США Джозефа Байдена оказывал на него давление с целью цензуры контента в соцсетях. Администрация США, в частности, требовала цензурировать сообщения, связанные с коронавирусом и с деятельностью сына президента Хантера Байдена, рассказал Цукерберг.
Слова Цукерберга стали ударом по Демократической партии США накануне выборов, но основатель Facebook хотя и является сторонником демократов, в данной ситуации преследовал «шкурный интерес», сказал Дудаков «РИА Новости».
«Он в одной спайке с демократами, но сейчас боится оказаться крайним и сдаёт «подельников» из истеблишмента. Не исключено, что опасается повторить судьбу Павла Дурова во Франции, когда после выборов в ноябре 2024-го к власти придут республиканцы. Ведь те жутко недовольны цензурой в Facebook и, возможно, захотят отомстить. Своими признаниями Цукерберг надеется снять с себя ответственность, свалив вину на администрацию Байдена», — сказал эксперт.
Ранее в своей статье для ИА Регнум Дудаков отметил, что Цукерберг пытается «перехватить повестку». С одной стороны, основатель Facebook пытается показать, что и его «кошмарили» госорганы, с другой — он не желает оказаться в положении Дурова, пояснил эксперт.
Американский предприниматель Илон Маск ранее отмечал, что Цукербергу не грозит судьба Дурова, поскольку он тайно раскрывает властям данные о пользователях своей платформы. Также Маск обвинил главу Meta в ограничении свободы слова.