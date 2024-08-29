Москва, 29 августа, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В признаниях основателя Facebook (принадлежит компании Meta, экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга о попытках цензуры со стороны администрации США нет ничего нового, но прозвучали его слова неожиданно, заявил 29 августа американист Малек Дудаков.

Sven Hoppe/Global Look Press Марк Цукерберг

Цукерберг 27 августа признался, что Белый дом под руководством президента США Джозефа Байдена оказывал на него давление с целью цензуры контента в соцсетях. Администрация США, в частности, требовала цензурировать сообщения, связанные с коронавирусом и с деятельностью сына президента Хантера Байдена, рассказал Цукерберг.

Слова Цукерберга стали ударом по Демократической партии США накануне выборов, но основатель Facebook хотя и является сторонником демократов, в данной ситуации преследовал «шкурный интерес», сказал Дудаков «РИА Новости».

«Он в одной спайке с демократами, но сейчас боится оказаться крайним и сдаёт «подельников» из истеблишмента. Не исключено, что опасается повторить судьбу Павла Дурова во Франции, когда после выборов в ноябре 2024-го к власти придут республиканцы. Ведь те жутко недовольны цензурой в Facebook и, возможно, захотят отомстить. Своими признаниями Цукерберг надеется снять с себя ответственность, свалив вину на администрацию Байдена», — сказал эксперт.

Ранее в своей статье для ИА Регнум Дудаков отметил, что Цукерберг пытается «перехватить повестку». С одной стороны, основатель Facebook пытается показать, что и его «кошмарили» госорганы, с другой — он не желает оказаться в положении Дурова, пояснил эксперт.

Американский предприниматель Илон Маск ранее отмечал, что Цукербергу не грозит судьба Дурова, поскольку он тайно раскрывает властям данные о пользователях своей платформы. Также Маск обвинил главу Meta в ограничении свободы слова.