* Принадлежит компании Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Команда Камалы Харрис оказалась в центре очередного скандала. Старший инженер корпорации Meta (деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ), которая владеет соцсетью Facebook. Дживан Гьявали под камеру рассказал, что компания понижает в рейтинге и поиске посты, направленные против кандидата в президенты США от Демократической партии.

ИА Регнум

«Допустим, ваш дядя в Огайо сказал что-то о том, что Камала Харрис не подходит для должности президента, потому что у неё нет ребенка. И такая хрень автоматически понижается в рейтинге», — заявил он.

Также понижаются примерно 100% постов, создаваемых различными правыми, то есть прореспубликанскими сообществами в Сети. Гьявали также добавил, что владелец Meta Марк Цукерберг пытается помочь демократам выиграть выборы.

Чтобы добиться всех этих признаний, журналист Джеймс О’Киф разработал целую операцию. Специально обученная женщина нашла Дживана Гьявали на сайте знакомств и пригласила на свидание в ресторан, где он, сидя за столиком, всё и выложил.

Сейчас директор по коммуникациям компании Meta Энди Стоун пытается оправдаться: парень, мол, лишь пытался произвести впечатление на девушку, поэтому рассказывал всякую ерунду.

И это далеко не первый скандал из-за цензуры в Facebook. В конце августа 2024 года сам Цукерберг признался, что Белый дом под руководством Джо Байдена давил на него, требуя ограничивать контент в соцсетях компании. Письмо Цукерберг отослал председателю юридического комитета палаты представителей США Джиму Джордану, который и опубликовал текст на своей странице в соцсети Х.

По словам Цукерберга, чиновники из Белого дома в 2021 году «неоднократно оказывали давление» на корпорацию, «требуя подвергнуть цензуре определённый контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались».

Владелец Meta также добавил, что давление американских властей было неправильным и он сожалеет, что компания не была «более откровенной по этому поводу».

Попутно Цукерберг признался, что «сдержал распространение» на подконтрольных ему платформах истории о содержимом ноутбука сына Байдена Хантера, которое могло доказать участие Байдена-младшего в криминале — в сфере наркотрафика и проституции.

Теперь же разразился новый скандал. Но, что важно, эта почти детективная история с добычей информации не показалась интересной американским мейнстримным медиа. О ней написали британские таблоиды, индийские СМИ (всё-таки старший инженер был индийцем) и различные сомнительные информационные ресурсы. Ведущие же американские либеральные СМИ промолчали.

В то же время они не стесняются рассказывать, что сотрудничество между Камалой Харрис и Цукербергом существует и оно весьма обширно. Так, за все время кампании кандидат от демократов потратила на продвижение на площадках Meta около 80 миллионов долларов (для сравнения, Трамп и связанные с ним структуры потратили всего 9,4 миллиона).

Причём почти 12 миллионов ушли на продвижение сообществ под названием The Daily Scroll с тысячей подписчиков и Headlines 2024 с сотней подписчиков (11 и 0,9 миллиона долларов соответственно). Эти сообщества не агитируют за Харрис, не призывают к пожертвованиям в пользу её кампании — вместо этого они выводят на экраны пользователей специально отобранные новости, дискредитирующие Трампа.

Согласно статистике самой Meta, которую приводит CNN (СМИ, отнюдь не замеченное в любви к Трампу), реклама The Daily Scroll появилась на экранах не менее 700 миллионов раз, причем около 97% просмотров пришлось на семь колеблющихся штатов: Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина. 120 миллионов из этих просмотров пришлось на сюжет о замедлении инфляции в США, выпущенный компанией ABC News — на продвижение ушло почти 2 миллиона долларов. Неудивительно, что расходы на Daily Scroll уступали лишь расходам на продвижение официальных страниц Камалы Харрис в соцсетях.

Однако ни Meta, ни написавшее об этом CNN не видят в этом продвижении ничего криминального — никакого обмана читателей или введения их в заблуждение.

Впрочем, либеральные СМИ можно понять: они стоят перед практически невыполнимой задачей — им нужно убедить американское общество проголосовать за Камалу Харрис. За кандидата, у которого нет никакой «истории успеха» — ни делового, ни политического.

Харрис не добиралась до вершин бизнеса, как Трамп, и не имеет головокружительной политической карьеры, как Байден. Более того, она провалила все задачи, которые поручались ей в ходе её вице-президентства — в частности, не решила вопрос нелегальной миграции.

Демократы были вынуждены неделями прятать Харрис от настоящих журналистов, отправляя её лишь на комплиментарные интервью. Первая же серьёзная беседа на недружественной площадке — телеканалу Fox News закончилась громким провалом. Меньше чем через 30 минут настоящего разговора, во время которого ведущий Брет Байер просто разорвал Харрис вопросами и уточнениями, её помощники фактически выбросили на ринг белое полотенце.

К тому же у Харрис как кандидата в президенты фактически нет своего лица. Её команда пытается дистанцироваться от администрации Байдена, продемонстрировать своего кандидата как уникального и самостоятельного лидера с собственной повесткой — однако получается рассинхрон. Ведь, как опять же верно отметил Брет Байер, как можно разделять Харрис и Байдена, когда нынешняя правящая администрация официально называется не команда Байдена, а команда Байдена — Харрис?

Со всеми этим невыполнимыми задачами либеральные СМИ и соцсети не справляются. Рейтинги Харрис неумолимо падают. На сегодняшний день она гарантированно получает поддержку 215 выборщиков, тогда как у Трампа — 219. 104 голоса находятся в колеблющихся штатах, где преимущество одного из кандидатов минимальное. Но проблема демократов в том, что почти во всех штатах преимущество — у Трампа. В итоге получается расклад 312 против 226 в пользу республиканца.

Если к тому же учесть, что обычно социология показывает более низкие показатели Трампа, чем они есть на самом деле (в условиях развязанной либералами информационной войны против республиканца ряд его сторонников просто боятся высказать свою точку зрения социологам), то второе пришествие Дональда Трампа в Белый дом выглядит весьма вероятным.

И если за оставшиеся до выборов почти две недели не произойдёт серьёзных «октябрьских сюрпризов» (так в США называются предвыборные скандалы), которые либеральные медиа и Марк Цукерберг смогут раздуть до вселенских масштабов, то Трамп вернётся к власти.

А затем припомнит и медиа, и Цукербергу их информационную поддержку Харрис.